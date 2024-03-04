У Дрогобичі на вул. Коновальця поблизу парку триває будівництво першого в місті інноваційного житла. Восени буде завершений перший будинок «Шведського кварталу», невдовзі по тому – другий. На першому етапі заплановано збудувати п’ять малоповерхових будинків з комерційною, громадською та спортивною інфраструктурою. Загалом упродовж 10-ти років на території у 10 га мають з’явитися 30 будинків.

ZAXID.NET поспілкувався із головним архітектором і девелопером проекту, архітектором із 20-річним досвідом, кандидатом наук Сергієм Івановим-Костецьким, щоб дізнатися, чим унікальне нове житло, для кого зводиться «Шведський квартал» і чому цей проект народився саме в Дрогобичі.

Архітектор, кандидат наук Сергій Іванов-Костецькій на будівництві "Шведського кварталу"

«Я просто пригадую своє дитинство»

Українці хочуть жити як у Європі, але за українськими цінами, говорить Сергій Іванов-Костецький. Компанія Family Development вирішила втілити цю ідею в життя, взявши за основу шведську філософію, коли якість життя є доступною для людей з різним рівнем життя.

«Рівень життя – це кількість грошей: можна придбати квартири різних площ. А якість життя – це вільний час, що без турбот можна присвятити собі та сім’ї у своєму домі», – пояснює Сергій Іванов-Костецький.

Квартири в перших будинках «Шведського кварталу» мають просте, але продумане планування. Велика кухня-вітальня – щоб ввечері збиралися родина і друзі. Гардероб – щоб не захаращувати простір. Великі вікна і балкони – для сонця і неба.

«Тут все продумано. Коли людина приходить додому, вона має відпочивати, а не ламати голову, що ще їй переробити чи де є краще житло», – переконаний архітектор.

Шведська філософія проекту втілюється також через концепцію малоповерхової забудови – ідеться про 5-поверхові окремі будинки. Кожні п’ять будинків – це осередок зі своїм внутрішнім подвір’ям.

«Це як двір, де ми гуляли в дитинстві. Щоб було видно небо, було безпечно, було місце для дітей і дорослих. У дворі буде навіть громадський туалет. Я просто пригадую себе в дитинстві – якщо забігти додому на дві хвилини, батьки вже можуть й не відпустити», – сміється Сергій Іванов-Костецький.

Окрім привабливості для майбутніх мешканців, малоповерхова забудова швидка у зведенні – в середньому один будинок зводиться у термін до 10-ти місяців. Тож на житло не доведеться чекати роками.

Зведення 5-поверхового будинку триває усього до 10 місяців

Усього на території заплановано п’ять осередків, що будуть розташовані навколо великої спортивної зони. Це 1400 квартир, 70% з яких – у п’ятиповерхових будинках. Поряд є парк, де можна погуляти зі собакою чи побігати, а на самій ділянці максимально зберігають дерева, які вже ростуть тут.

«Я не бачу сенсу в тому, щоб вирубати дерева, потім посадити туї і чекати ще 15 років. Так ми ніколи не дочекаємось великих дерев», – вважає Сергій Іванов-Костецький.

Ще одна складова філософії «Шведського кварталу» – життя на природі. Тому для розробки благоустрою території компанія Family Development запросила львівську архітекторку Ольгу Криворучко, чиї проекти здобули перемоги у низці міжнародних конкурсів.

Ландшафт внутрішніх дворів буде максимально «безасфальтним», у його плануванні будуть використані природоорієнтовані рішення: доріжки зі спеціальним покриттям, що поглинає і утримує вологу, ставки для збору дощової води, багатоярусне озеленення тощо.

«Двір буде закритим. Я пропускав планування через себе, а я хочу, щоб моя дитина могла безпечно бавитись у дворі. Також я хочу спокійно проводити час у своєму дворі. Тож ми зібрали багато маленьких пазлів, щоб створити відповідне середовище», – розповідає Сергій Іванов-Костецький.

Низька забудова, безпечний двір, сучасні технології та природоорієнтовані рішення - філософія "Шведського кварталу"

Попри закритий двір, «Шведський квартал» не противник машин. Про них також подбали: по-перше, місця для паркування передбачені за периметром усієї території, додатково заплановані два паркінги; по-друге, у подвір’ях будуть зарядки для електрокарів.

«Кількість машин на електродвигунах збільшується – це тенденція. Тому ми заздалегідь вирахували, яка для цього потрібна потужність», – говорить архітектор.

Важливо, що двір не лише безпечний для дітей, а й комфортний для всіх мешканців – тут розплановані заїзди для швидкого розвантаження, для автомобілів «швидкої» і рятувальників тощо.

Комерційні приміщення, без яких важко уявити будь-яку новобудову, у «Шведському кварталі» заплановані у будинках по зовнішньому периметру – із виходом на вулицю та зручним доїздом. Так бізнес не турбуватиме мешканців і матиме доступ до більшої кількості потенційних клієнтів.

«Думати на п’ять кроків наперед»

Низька забудова у великому місті справді може виглядати як інновація, але це не все. Поки ми перебуваємо на будівельному майданчику, Сергій Іванов-Костецький ніби поміж іншим розповідає про сонячні панелі, додаткову очистку води, підігрів хідників біля під’їздів тощо. Для нього ці «дрібнички» є логічними в контексті якісного життя, тому й заплановані вони ще на етапі розробки проекту.

Будівництво "Шведського кварталу" у Дрогобичі

Сонячні панелі забезпечуватимуть освітлення в кожному під’їзді та підігрів хідника перед входом – щоб не нести додому болото з вулиці.

Також девелопер упродовж року вивчав, які у мешканців району, де зводиться «Шведський квартал», є проблеми і болі. Однією з таких проблем виявилася вода – хоча вона відповідає санітарним нормам, все ж люди незадоволені нею.

Саме тому в нових будинках прокладуть не лише труби Geberit, а й зроблять двоетапну очистку води. Це продовжить роботу побутової техніки мешканців і будинкових комунікацій. Встановлення системи, говорить Сергій Іванов-Костецький, додає $5 до вартості квадратного метру, але окупиться після здачі будинку в експлуатацію.

«Усі будинки обслуговуватиме наша управлінська компанія. У наших інтересах забезпечувати їхнє функціонування економно і без шкоди для комфорту мешканців. Сонячні панелі, очистка води, датчики руху, якісні матеріали – чим більше таких кроків, тим простіше буде в майбутньому», – говорить архітектор.

Також у будинках передбачена система Mul-t-lock – це коли власник квартири має усього два ключа: один – від квартири, у кожного різний, другий – від усіх дверей в загальних і підсобних приміщеннях.

«Врахувати всі етапи життя людини»

«Як архітектор, я маю на етапі проектування будинку подбати про зручність для кожного мешканця і врахувати всі етапи його життя – від народження до смерті», – говорить Сергій Іванов-Костецький.

Війна стала фактором, що чи не найбільше впливає на життя українців зараз. Це потрібно було врахувати у будівництві. Саме тому усі будинки «Шведського кварталу» зводять за технологією залізобетонного монолітного каркасу – навіть пряме потрапляння снаряду не призведе до його повного руйнування.

У кожному під’їзді буде укриття, розташоване всередині будинку – до нього не потрібно бігти кілька хвилин вулицею у піжамі. Тут будуть світло, вода, туалет, вентиляція і три виходи – один через під’їзд і два окремих.

Коли Україна переможе, каже архітектор, укриття можна за допомогою легкозбірних перегородок перетворити на комори – людям потрібно зберігати лижі та велосипеди.

Ще одне рішення забудовника, на яке вплинула війна, це встановлення великих ліфтів у під’їздах. Хоча у будинках з малою поверховістю ліфти зазвичай не проектують, потрібно подумати про людей з інвалідністю, які також мають право вибору і не зобов’язані жити лише на перших поверхах будинків.

«Ми почали думати про проект улітку 2022 року. Спочатку вірили, що скоро війна закінчиться і ми повернемось до попереднього життя. Але скоро зрозуміли, що це нова реальність, нова Україна, в якій люди вже не житимуть в панельних будинках», – додає Сергій Іванов-Костецький.

«Свій до свого по своє»

Цей принцип компанія Family Development застосовує у будівництві «Шведського кварталу». Він допомагає не зупиняти роботи під час війни, коли дорожчають матеріали і багатьом забудовникам бракує працівників.

«У Дрогобичі є бетон, арматура, цегла. Навіщо везти це звідкись? Так ми підтримуємо місцевого виробника, що може платити працівникам нормальну, а не мінімальну зарплату, і зменшуємо свій кошторис», – пояснює девелопер.

Це ж стосується і працівників – підрядник, що веде будівництво, є місцевим, реалізовує проекти неподалік Дрогобича і має досвід на будівельному ринку.

«Під час вибору підрядника ми оцінювали людський фактор – обговорили, як він буде реагувати в непередбачуваних ситуаціях, чи він здатен брати на себе відповідальність, чи переймається нашим проектом. Ми взяли на себе зобов’язання і хочемо їх виконати», – говорить Сергій Іванов-Костецький.

Те, що «Шведський квартал» зводиться саме у Дрогобичі, не випадковість. Це інтуїтивний вибір, що має родинну та інфраструктурну складову, говорить девелопер. По-перше, з Дрогобиччини походить дружина Сергія Іванова-Костецького. По-друге, одна з його компаній є співзасновницею індустріального парку «Галіт» у Дрогобичі.

Перед великою війною ішлося про переїзд у парк різних виробників, зокрема європейських. А зараз ідеться про низку українських виробників, які або переїжджають, або диверсифікують потужності на заході України.

«Деякі з керівників, коли ми говорили про резидентство в нашому парку, цікавились, де житимуть їхні працівники, якщо треба перевезти 200 людей з родинами. Зараз у Дрогобичі є близько ста тисяч мешканців, а достатньо житла тут фізично немає», – говорить Сергій Іванов-Костецький.

Тому компанія Family Development вирішила втілити проект «Шведського кварталу», що, зокрема, зможе стати домом для працівників підприємств, що розвиватимуться у місті.

Особиста відповідальність

У розмові про різні аспекти будівництва – вибір підрядника, проектування, юридичний супровід – головний архітектор і девелопер «Шведського кварталу» говорить про особисту відповідальність.

Окрім прозорості усіх етапів робіт, адже проектна документація «Шведського кварталу» внесена в Єдину електронну систему у сфері будівництва, ця відповідальність полягає у втіленні проекту під час війни.

«Допомога ЗСУ є пріоритетом, це не обговорюється. Та ми звикли думати на кілька кроків наперед. Якщо ми зараз нічого не будемо робити тут, то що ми скажемо військовим, які повернуться з окопів і спитають, що ми зробили? Можна віддавати 9/10 на перемогу, а десятину – вкладати у розвиток», – вважає Сергій Іванов-Костецький.

Також компанія Family Development має домовленість із міськрадою Дрогобича, за якою передасть місту по 1-2 квартири в кожному зведеному будинку (залежить від кількості та площі помешкань) для забезпечення житлом людей, які стоять у квартирній черзі.

Бути відповідальними мають і мешканці «Шведського кварталу» – із кожним власником управлінська компанія підписуватиме договір про те, що він зобов’язується дотримуватися правил: не склити балкони, не псувати фасади, не робити прибудови тощо.

«Це своєрідна інструкція до користування квартирою. Є ж правила дорожнього руху – ми їх дотримуємось і аварій немає, а хто порушує – платить штраф. Тут так само», – говорить девелопер.

Продаж квартир вже відкрився

На сайті «Шведського кварталу» можна ознайомитися із плануванням квартир та обрати на свій смак. Під час підписання договору купівлі з девелопером людина отримує майнові права на квартиру.

«Квартири вже внесені в реєстр і сформовані як Майбутній об’єкт нерухомості, що відповідає чинним нормам права. І це одна з переваг “Шведського кварталу”», – коментує співвласниця Family Development юристка у галузі містобудування Ольга Данчук.

Аби пришвидшити в’їзд в нове помешкання, компанія Family Development пропонує придбати готовий дизайн квартири із дисконтом у 50%. Якщо власники захочуть внести зміни в цей дизайн, їм порекомендують досвідченого дизайнера.

Під кожну квартиру можна обрати дизайн зі знижкою у 50%

Також у «Шведському кварталі» можна придбати комерційну нерухомість та за допомогою управлінської компанії здавати її в оренду бізнесам із прибутковістю 9% на рік.

«Є люди, які хочуть відкрити свою справу, але не мають змоги купити приміщення. Тож ми пропонуємо пасивний дохід тим, хто може придбати комерцію. Натомість пекарі, барбери та інші підприємці зможуть втілити свою мрію», – говорить Сергій Іванов-Костецький.

Квартири і комерцію у «Шведському кварталі» можна придбати на виплат до 40 місяців – термін залежить від суми першого внеску.

Також компанія Family Development пропонує знижки до 11% військовим і підтримує оплату вартості житла сертифікатами за програмою єВідновлення. Планується, що вона також візьме участь у державній іпотечній програмі єОселя.

«Відбудова України має бути швидкою, людиноцентричною і відповідати правилам. Наш проект дивиться у завтрашній день», – говорять у компанії.

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Завжди є вибір. Можна взяти дорожезний кредит і придбати величезний будинок, гроші за який доведеться сплачувати ще й дітям, які не захочуть у ньому жити в майбутньому. А можна купити квартиру у «Шведському кварталі» і спокійно сидіти на балконі, насолоджуючись життям тут і тепер. Це і є якість життя.

*фото Юрія Стебельського