Перше кластерне місто Vlasne Misto спроектували українські архітектори Kudin Architects і YOD Group. Його зведуть на Київщині в селі Дмитрівка на території загальною площею 450 гектарів. Там зможуть заселитися 32 000 людей, пише «The Village Україна».

Проект включає котеджі, таунхауси, багатоквартирні будинки, декілька зон відпочинку з гостьовими будиночками, адміністративні споруди, офіси, коворкінги, школу, розважальний центр із фудкортами, ресторанами й іншу необхідну інфраструктуру.

Центральним елементом проекту є вертикальна теплиця. У ній будуть вирощувати зелень й овочі для мешканців міста відповідно до екологічних стандартів та агротехнологій. У команді YOD Group додають, що Vlasne Misto вже почали продажі житла.

Що таке кластерне місто

Попри широке застосування поняття «кластер» у площині економіки, його чіткого та повного визначення у сфері містобудування й досі немає. Одні визначають кластерне місто як синонім поняття «мономісто», а інші навпаки – як «міську агломерацію» або «регіон», пише Pragmatika.

Найпоширеніша з його дефініцій визначає місто-кластер як «територіальне утворення всередині мегаполіса, що являє собою відносно автономну одиницю й забезпечує своїм мешканцям повний набір міських функцій і взаємозв’язків між ними (просторових, інформаційних, економічних, соціально-культурних, комунікаційних тощо)».