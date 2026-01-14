Важкий сніг може ламати гілки та деформувати рослини

Зимові морози та сніг можуть завдати шкоди саду, особливо якщо ви не встигли підготувати рослини заздалегідь. Експерти радять кілька простих, але ефективних заходів, які допоможуть зберегти здоров’я рослин, захистити газон та уникнути пошкоджень дерев і чагарників. Детальніше про це пише Ideal home.

Захистіть рослини перед морозами та снігом

Щоб уникнути пошкоджень від заморозків та снігу, обгорніть ніжні чагарники та контейнерні рослини спеціальним садовим флісом або утеплюючими чохлами. Переконайтеся, що покриття доходить до землі, а для горщиків додатково використовуйте обгортку з пухирчастої плівки або тимчасово закопайте їх у ґрунт.

Створіть утеплювальний шар для клумб

Мульчування допомагає захистити ґрунт та коріння від глибоких морозів. Насипте товстий шар тирси, компосту або опалого листя біля основи чутливих рослин, таких як троянди, сальвії або трави. Це підтримує стабільну температуру ґрунту та запобігає промерзанню коренів.

Перевірте та закріпіть садові конструкції

Сильні вітри січня можуть пошкодити паркан, дах садових споруд або опори для рослин. Перевірте їх міцність, підкріпіть слабкі місця та встановіть тимчасові вітрозахисні конструкції, щоб запобігти «вітровому опіку» на хвойних і вічнозелених рослинах.

Уникайте ходіння по газону

Мокрий або покритий снігом газон дуже вразливий. Якщо потрібно пересуватися, використовуйте доріжки або тимчасові підкладки. Ходіння по замерзлій траві може призвести до утворення коричневих ділянок і погіршити здоров’я газону.

Очищайте сніг з чагарників та дерев

Важкий сніг може ламати гілки та деформувати рослини. Легко струшуйте сніг м’якою щіткою або віником, щоб зберегти форму дерев і чагарників. Це допоможе уникнути поломок та пошкодження крони.

Перевіряйте стан рослин під час відлиги

Коли сніг починає танути, огляньте дерева та чагарники на предмет підняття коренів або пошкоджень. Якщо рослина стала нестійкою, акуратно втисніть ґрунт навколо кореня і встановіть опори для нових дерев, щоб вони зберегли стійкість.

Усуньте пошкодження після відлиги

Після танення снігу можна провести дрібний ремонт газону, а також обрізку пошкоджених гілок. Утримуйтеся від сильної обрізки, поки не настане весна, так ви не видалите майбутні бруньки цвітіння.