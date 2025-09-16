Це не лише покращує вигляд грядок, а й знижує ризик грибкових хвороб

Огірки часто припиняють активно плодоносити вже в серпні, але є способи продовжити збір урожаю до середини осені. Завдяки кільком простим прийомам навіть в холоди можна насолоджуватись свіжими, хрумкими плодами з власної грядки. Детальніше про це пишуть Новини.LIVE.

Перевірені поради для рясного врожаю

Обирайте правильні сорти

Для тривалого плодоношення варто висаджувати самозапильні сорти, які мають стійкість до перепадів температур. Серед популярних варіантів – «Зозуля», «Маша», «Муромець».

Підживлення – запорука активного росту

Огірки добре реагують на регулярне внесення добрив:

перше підживлення – після пересадки розсади;

далі кожні 2-3 тижні.

Окрім мінеральних комплексів, чудово працюють натуральні настої, наприклад, з кропиви чи курячого посліду.

Уникайте перегріву

Температура вище 30°C негативно впливає на рослину, огірки можуть припинити цвітіння. У спеку доцільно організувати легке затінення. Ідеальні показники:

вдень – 20-25°C;

вночі – 16-18°C.

Дотримуйтесь правильного режиму поливу

Поливайте 2-3 рази на тиждень, бажано ввечері. Важливо уникати як пересихання, так і надмірного зволоження – обидва варіанти шкодять корінню.

Очищення рослин – шлях до нового врожаю

Щоб стимулювати нові зав’язі, необхідно регулярно:

збирати достиглі плоди;

видаляти пожовклі або пошкоджені листки та пагони.

Це не лише покращує вигляд грядок, а й знижує ризик грибкових хвороб.