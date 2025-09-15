Деякі городники вважають вирощування цибулі марною справою

Багато дачників змінюють свої вподобання і все частіше відмовляються від вирощування деяких овочів. Причина – низька ефективність, складний догляд і відсутність відчутної вигоди. Про овочі, які найчастіше опиняються у «чорному списку», пише «24 Канал».

Чому городники відмовляються від вирощування цих культур

Цибуля

Деякі городники вважають вирощування цибулі марною справою – маленька цибулина в кінцевому підсумку дає трохи більший плід, а вигода від цього – мінімальна. Крім того, деякі скаржаться на труднощі під час догляду. Попри це, варто зазначити, що при правильному підході культура є доволі невибагливою. Цибулі потрібне добре освітлене місце та ґрунт із гарним дренажем.

Броколі

Броколі привертає до себе безліч шкідників, від попелиці до білих мух і вуховерток. Через це культура вимагає ретельного та постійного догляду. Якщо ви шукаєте овочі, які ростуть із мінімальним втручанням, броколі навряд чи підійде.

Гарбуз

Вирощування гарбузів часто викликає у дачників розчарування. Однією з основних проблем є шкідники, зокрема гарбузова міль, яка стрімко розмножується й пошкоджує врожай. Через це деякі городники більше не хочуть повертатися до цієї культури.

Що посадити натомість

Замість цих овочів досвідчені дачники радять звернути увагу на плодові дерева та кущі. Особливо добре висаджувати їх восени – у вересні та жовтні. Найкращі варіанти:

черешня;

яблуня;

груша;

персик.

Також у цей період можна висадити бузок, за правильного догляду він потішить цвітінням уже навесні. Плодові культури менш вибагливі у догляді та часто приносять більшу користь і задоволення від вирощування.