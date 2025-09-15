Не забудьте прибрати з ділянки залишки рослин, бадилля та бур’яни

У зв’язку з прогнозами про раннє похолодання, багато українських городників задумалися над тим, що вже час завершувати сезон і встигнути зібрати залишки врожаю. Синоптики попереджають: у другій половині вересня 2025 року очікується зниження температури до +5 °C і нижче, що може негативно вплинути на чутливі культури. Що потрібно прибрати з городу до цього часу, пише «Сенсація».

Що необхідно прибрати з грядок у першу чергу

До 17 вересня бажано завершити збирання пізніх овочів, таких як картопля, морква, буряк. Якщо залишити їх у ґрунті під час заморозків, можна втратити частину врожаю або значно погіршити його якість. Також варто зібрати кабачки, перець і помідори, які вже досягли технічної стиглості.

Не забудьте прибрати з ділянки залишки рослин, бадилля та бур’яни. Особливо важливо видалити все зів’яле та уражене хворобами, щоб уникнути накопичення шкідників і збудників грибкових інфекцій. Уражені частини слід спалити або, за умови термічної обробки, закласти в компост.

Додаткові заходи після збирання врожаю

Ділянки, де раніше росли томати, огірки чи картопля, рекомендується обробити, наприклад, пролити слабким розчином мідного купоросу для знищення можливих патогенів у ґрунті.

Після прибирання обов’язково подбайте про підживлення землі. Внесіть перегній або компост, а також висійте сидерати – рослини, які покращують структуру ґрунту, збагачують його поживними речовинами і готують до наступного сезону.