Ця спеція здатна повністю розкрити смак гречки

Звичайна гречка може набути зовсім іншого смаку, якщо додати лише одну правильно підібрану спецію. ТСН розповідає, яка спеція може покращити смак гречки.

Яку спецію додати до гречки?

Найкраще смак гречки розкриває кумин (зіра). Саме ця спеція здатна повністю розкрити смак гречки.

Кумин має теплий, злегка горіховий аромат із легкою пряною ноткою, яка ідеально поєднується з природним смаком гречки. Вона підсилює її, але не перебиває.

Щоб спеція максимально розкрилася, важливо правильно її використати. Перед варінням злегка підсмажте зерна кумину на сухій сковороді. Це активує ефірні олії та зробить аромат насиченішим. Після цього додайте щіпку спецій у воду під час варіння гречки. Достатньо буквально 1/3 чайної ложки на склянку крупи.