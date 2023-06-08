Автомобіль із двома пораненими українськими військовими заїжджає до Центрального госпіталю Сил самооборони в Токіо, 8 червня 2023 року

Двоє поранених українських військових прилетіли до Японії, щоб полікуватися в рамках допомоги для України від Токіо, повідомляє Kyodo News із посиланням на джерело в уряді України.

Українські захисники пройдуть реабілітацію в центральному госпіталі Сил самооборони в токійському відділі Сетагая. Один з них втратив ногу, а інший – обидві. Очікується, що вони лікуватимуться впродовж одного-двох місяців.

У травні стало відомо, що Японія погодилася прийняти на лікування поранених солдатів, зокрема тих, хто підірвався на мінах, на запит України. Тепер стало відомо, що уряд Японії також взяв на себе витрати, пов’язані з лікуванням українських військових.

Як зазначається в публікації, хоча госпіталі японської армії призначені лише для лікування персоналу оборони країни, міністр оборони може вирішити, чи дозволяти лікування не пов’язаним з японською армією особам.