Японський тротил можуть використовувати для снарядів, які надійдуть в Україну

США хоче закупити в Японії тротил для 155-мм снарядів, які надішлють Україні. Країни намагаються обійти заборону на експорт японського озброєння, повідомило у п'ятницю, 2 червня, Reuters з посиланнями на власні джерела.

За даними видання, США знайшли спосіб придбати тротил в Японії. Джерела повідомляють, що уряд Японії планує дозволити США продаж промислового тротилу, оскільки ця вибухова речовина призначена не лише для військових цілей.

«США хочуть приєднати японську компанію до ланцюга постачання тротилу для доставки вибухівки на заводи з виробництва боєприпасів, що належать армії США. Там вибухівку будуть застосовувати для виготовлення 155-мм снаряди», – повідомило видання.

Державний департамент США ухильно відповів на запитання журналістів щодо озброєння з Японії. За словами представника Держдепу, США працює з партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку, а Японія продемонструвала лідерство у підтримці України.

Зазначимо, правила експорту забороняють японським компаніям продавати летальні товари за кордон. Зокрема йдеться про 155-мм снаряди для гаубиць, якими оперує Україна в боротьбі проти Росії.