У суботу, 20 травня, уряд Японії оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Про це повідомило японське видання Nikkei Asia.

Додаткові обмеження стосуються, зокрема, активів майже 100 людей та організацій, які намагаються уникати чинних санкцій. Також Японія заборонить експорт для 80 російських організацій, повʼязаних із ЗС Росії, і надання архітектурних та інженерних послуг росіянам.

Сього ж дня президент України Володимир Зеленський прибув на саміт «Групи семи» (G7), який відбувається в Японії. Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Японії з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Також він провів зустріч з главою уряду Італії Джорджею Мелоні.

Зеленський та Сунак обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента до Британії 14 травня. Також сторони піняли питання розвитку двосторонніх відносин і скоординували позиції напередодні саміту G7. З прем'єркою Італії Джорджею Мелоні Зеленський обговорив попередні домовленості, які були ухвалені 13 травня під час зустрічі у Римі, а також політичну підтримку, вдосконалення протиповітряної оборони України і навчання українських пілотів.

Володимир Зеленський заявив, що на полях саміту G7 в Японії Україна з партнерами координує позиції та готує нові спільні кроки для перемоги у війні з Росією.

«Оборона: зброя, ППО, винищувачі – залучаємо якомога більше країн та лідерів заради України. Формула миру. Довготривалі програми підтримки України, фінанси та економіка», – заявив президент України.

Окремо глава України виділив розмову із премʼєр-міністром Індії Моді.

«Серйозна розмова. Я поінформував про прогрес щодо нашої формули миру. Ми пройшли вже багато етапів із представленням формули лідерам і країнам із різних частин світу. Напередодні успішно представили формулу учасникам Саміту Ліги арабських держав. І зробимо все, щоб залучення світу до нашої мирної ініціативи було максимальним із можливого», – зауважив політик.

Він висловив сподівання на те, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку, заснованого на правилах, необхідних усім вільним націям. Також Зеленський і Моді обговорили підтримку в розмінуванні й зміцненні української медицини.