Лідери «Великої сімки» (G7) пообіцяли забезпечити поразку Росії у війні проти України та підтримати справедливий мир, заснований на повазі до міжнародного права.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн «Великої сімки», яку вони зробили напередодні саміту в японській Хіросімі.

Країни підтвердили свої зобов’язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, «стільки, скільки це буде потрібно».

«Сьогодні ми робимо нові кроки, щоб забезпечити поразку незаконної агресії Росії проти суверенної держави Україна та підтримати український народ у його прагненні до справедливого миру, заснованого на повазі до міжнародного права. […] Ми вводимо подальші санкції та заходи, щоб збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля. І ми вживаємо заходів, щоб підтримати партнерів у всьому світі, коли вони справляються зі стражданнями, спричиненими війною Росії», – зазначається в заяві.

Лідери G7 додали, що хочуть переконатися, що Росія більше не зможе використовувати наявну енергію як зброю.

«З лютого 2022 року ми схвалили санкції, заборони на імпорт та інші заходи, щоб зменшити нашу залежність від російського джерела енергії», – йдеться в комюніке.

Крім того, лідери нагадали, що в австрійському Ельмау вони домовилися затвердити обмеження цін на російську нафту і нафтопродукти. «Це працює. Доходи Росії скорочуються. Світові ціни на нафту та газ значно впали, від цього виграють країни в усьому світі», – наголосили в G7.

Саміт у Хіросімі – це можливість для лідерів «Великої сімки» продемонструвати свою тверду рішучість підтримувати міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, і посилити свою діяльність на Глобальному Півдні, зазначають у Раді Європейського Союзу. Як пише «Громадське», основні питання, які будуть розглянуті під час восьми робочих сесій:

агресія Росії проти України;

взаємодія з міжнародними партнерами;

ядерне роззброєння та нерозповсюдження;

економічна стійкість і безпека;

клімат, енергія та навколишнє середовище;

харчування, здоров'я та розвиток.

Японія, яка цьогоріч головує в G7, також запросила на саміт лідерів Австралії, Бразилії, Коморських Островів, Островів Кука, Індії, Індонезії, Південної Кореї та В’єтнаму. Вони зможуть взяти участь у кількох робочих засіданнях під час саміту. Також на саміт країн G7 прилетів президент України Володимир Зеленський. Під час свого візиту в Японію він, зокрема, зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, що G7 («Група семи» – це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, до якого входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія і Канада.