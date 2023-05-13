Після триденних переговорів міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити економічну та бюджетну підтримку України на 2023 рік і початок 2024 року до 44 млрд доларів, створили нову ініціативу щодо ланцюга поставок і пообіцяли заповнити нормативні прогалини в банківському секторі. Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив», – йдеться в спільній заяві країн G7 за підсумками зустрічі в Японії.

Зазначається, що допомогу Україні до початку 2024 року планують збільшити до 44 млрд доларів [йдеться про збільшення допомоги приблизно на 5 млрд доларів], що також дозволить Міжнародному валютному фонду схвалити виділення 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років. Міністри також наголосили на необхідності залишатися гнучкими в економічній політиці на тлі підвищеної невизначеності у світовій економіці.

Окрім цього, міністри фінансів та очільники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії узгодили позиції щодо широкого кола питань – від проблем банківського сектору до реструктуризації боргів у розлогому комюніке.

Також у спільній заяві висловлена певна підтримка прагнення США зменшити залежність ланцюга поставок від Китаю, а також звернення до країн Глобального Півдня, аби показати, що група багатих країн може вжити конкретних заходів для їх підтримки, в той час, як G20 бореться з розбіжностями.