Деякі країни Євросоюзу і Японія виступили проти пропозиції США заборонити країнам G7 весь експорт до Росії в рамках переговорів напередодні саміту лідерів держав. Про це повідомляє видання Financial Times.

До зустрічі в Хіросімі наступного місяця готують заяву лідерів G7, яка містить обіцянку замінити нинішній режим секторальних санкцій проти Росії на повну заборону експорту з кількома винятками. Повна заборона експорту включатиме винятки для сільськогосподарської, медичної та іншої продукції.

За словами двох чиновників, таку пропозицію висунули США на тлі розчарування чинною санкційною системою, яка пронизана лазівками, що дозволяють Росії продовжувати імпортувати західні технології. Але представники Японії та країн ЄС на підготовчій зустрічі минулого тижня припустили, що такий крок не вдасться реалізувати.

За словами посадовців, заміна чинного санкційного режиму на повну заборону експорту з винятками може призвести до відновлення гострих дебатів і потенційного послаблення теперішніх заходів. Рада національної безпеки Білого дому відмовилася коментувати розмови з партнерами по G7, але заявила, що США продовжать шукати шляхи притягнення Росії до відповідальності.

Боротьба з ухиленням від санкцій та їхнім обходом третіми країнами є основною метою США, Великої Британії, ЄС та інших союзників, які посилюють тиск на такі держави, як Туреччина, ОАЕ та країни Центральної Азії, що збільшили обсяги торгівлі з Росією після запровадження західних санкцій.