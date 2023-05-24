У середу, 24 травня, Японія передала Україні 100 військових транспортних засобів, зокрема вантажівки та позашляховики. Про це повідомляє AP.

Як повідомляється, сьогодні було проведено офіційну церемонію передачі Україні близько 100 військових транспортних засобів. Від початку російського вторгнення Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки.

Під час церемонії було представлено дві півтонні вантажівки. Віце-міністр оборони Японії Тоширо Іно передав послу України Сергію Корсунському документ, у якому перелічено три типи транспортних засобів, що увійшли до складу передачі.

«Пожертва, що також включає 30 тис. продовольчих пайків, надійшла в той час, коли уряд Японії намагається пом’якшити свою політику передання військової техніки в рамках нової політики національної безпеки, яка дає змогу військовим відігравати більш наступальну роль, що є значним відступом від принципу самооборони, який існував після Другої світової війни», – йдеться в повідомленні.

У списку вказані: транспортний автомобіль, легковий автомобіль високої прохідності та вантажний автомобіль.