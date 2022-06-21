Ярослав Качинський хоче зосередитися на роботі у партії «Право і справедливість»

Глава правлячої партії «Право і справедливість» (PiS) Ярослав Качинський пішов у відставку з посади віце-прем’єра уряду Польщі. Також він зазначив, що, наскільки йому відомо, президент Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прийняли відставку. Про це він розповів 21 червня в інтерв’ю польському виданню PAP.

Він повідомив, що тепер хоче зосередитися на роботі у партії «Право і справедливість». Адже хоче, щоби вона не лише перемогла на наступних виборах, а й залишалась при владі.

«Не те, щоби я переоцінював свою роль, просто партія має відновити свою бадьорість, бо наближається час, який є найважливішим для кожної політичної партії світу. Мета виборів – отримання хорошого результату виборів, а коли йдеться про «Право і справедливість», то метою є перемога на них та можливість здійснення влади, звичайно ж, у коаліції «Об'єднаних правих», – сказав Качинський.

Він також розповів, що його наступником у ролі віце-прем'єра стане глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. Комітетом безпеки, який очолював Качинський, керуватиме заступник голови офісу прем’єр-міністра Збігнев Гофман.

Відомо, що Качинський повідомляв, що піде з уряду, ще минулого року. Тоді він також казав, що таке рішення спричинене необхідністю посилення контролю над партією.

Зазначимо, що вибори до польського Сейму мають відбутися восени наступного року. Але через постійні конфлікти у правлячій коаліції існує можливість дострокових виборів. До слова, на виборах до Сейму у 2019 році націонал-консервативна партія «Право і справедливість» (PiS) Ярослава Качиньського отримала самостійну більшість.