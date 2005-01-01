Ярослав Жукровський оскаржив у суді своє звільнення з управління юстиції Львівщини

Жукровський також планує добитись звільнення усієї Дисциплінарної комісії Мін'юсту

Колишній начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський подав до суду щодо оскарження наказу про звільнення. Про це 10 січня повідомило «Гал-інфо».

Справу розгляне Львівський окружний адміністративний суд.

Також Ярослав Жукровський звернувся до суду з заявою, у якій вимагає заборонити Міністерству юстиції призначати до моменту вирішення справи по суті на певну посаду будь-якого державного службовця. Зараз обов’язки начальника Головного територіального управління юстиції Львівщини виконує перший заступник Жукровського - Роман Мазур.

«Я впевнений у тому, що рішення Дисциплінарної комісії необґрунтоване, неправомірне і просто абсурдне. Тому думаю, що мені вдасться довести у суді правомірність своїх дій. Після чого я вимагатиму від відповідного Міністерства звільнення Головного секретаря вищезгаданої комісії та усунення з посади усього складу Дисциплінарної комісії», - заявив Ярослав Жукровський журналістам.

Також колишній керівник львівського управління юстиції звернувся до Національного агентства з питань національної служби щодо проведення позачергової перевірки роботи Мін'юсту, а саме, щодо діяльності Дисциплінарної комісії.

Нагадаємо, що про звільнення Ярослава Жукровського з посади голови управління юстиції Львівської області стало відомо 29 грудня 2017 року. Офіційною причиною звільнення стало «перевищення службових повноважень»: мова йде про наказ Жукровського, згідно з яким будь-яке входження його підлеглих до державних реєстрів має здійснюватись виключно на підставі його подання. На думку ж самого Ярослава Жукровського, причиною його звільнення могла стати реєстрація та затвердження нового статуту Львова.

Ярослав Жукровський був офіційно призначений начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області у серпні 2015 року, а з квітня 2016 року він виконував обов'язки керівника юстиції.