Ярослав Жукровський оскаржуватиме в суді своє звільнення з посади начальника управління юстиції

Ярослав Жукровський

Екс-начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав Жукровський вважає рішення про своє звільнення незаконним та оскаржуватиме його в суді. Про це він заявив під час прес-конференції, яку провів 2 січня перед в ходом в приміщення управління на площі М. Шашкевича у Львові.

Ярослав Жукровський сказав, що не знає, через що його звільнили, але назвав багато можливих причин такого рішення.

«Чого мене звільнили? Можливо тому, що команда юстиції минулого тижня перемогла у чемпіонаті України серед органів юстиції. Може, декому це не сподобадлось. Другий варіант – може через те що минулого року ми передали більше 50 автомобілів у зону АТО, а раніше з цими автомобілями невідомо що робилося. Може через те, що я звільнив начальника відділу нотаріату Крохмального, бо він практикував «систему кульочків», а інколи, відповідно до скарг, які надходили на мою адресу, відверті побори з нотаріусів. Я сказав: «Стоп! Цього більше не буде. Крапка», – припустив Ярослав Жукровський. – Може через те, що минулого року я звільнив керівника відділу банкрутства пані Галину Котик, тому що була інформація, що в системі арбітражу діють якісь моменти з ознаками неправомірних речей. Може через те, що за результами минулого року щодо виконання судових рішень Львівська область виявилась однією з перших. Може через те, що в листопаді я оголосив кампанію з боротьби з неплатниками аліментів і вони нарешті почали платити. Може через те, що в 2017 році знесли незаконно встановлену автозаправну станцію. Або через те, що я планував виконати судове рішення по знесенню ресторану «Хутірець». Варіантів багато».

Також Ярослав Жукровський припустив, що причиною також могло бути те, що напередодні свого звільнення у четвер, 27 грудня, під час сесії Львівськоїх міської ради він передав міському голові Львова Андрію Садовому новий затверджений статут міста.

Однак офіційною причиною звільнення, як сказав Ярослав Жукровський, стало те, що він нібито перевищив службові повноваження, видавши наказ, відповідно до якого будь-яке входження його підлеглих до державних реєстрім має здійснюватись виключно на підставі його подання. «Це – корупція? Ні, це – не корупція. Я навпаки взяв особисто на себе відповідальність за кожне входження моїх підлеглих до державних реєстрів. Натомість мені кажуть, що я не мав цього робити, бо держслужбовці можуть вільно, коли захочуть, входити до держреєстрів і отримувати там будь-яку інформацію, яку вони хочуть», – сказав Ярослав Жукровський. Ще одна з причтин звельнення, це створена ним група реагування по боротьбі з рейдерством.

За словами Ярослава Жукровського, йому не вдалось наразі поспілкуватись з міністром юстиції України Павлом Петренком про причини свого звільнення.

Додамо також, що усіх заступників Ярослава Жукровського, як сказав він сам, наразі залишили на посадах.

Нагадаємо, 29 грудня Ярослав Жукровський у повідомив про своє звільнення з посади Головного територіального управління юстиції у Львівській області Ярослав та про те, що з 2 січня тимчасовим виконувачем обов’язків начальника призначили його першого заступника Романа Мазура.

Ярослав Жукровський був офіційно призначений начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області у серпні 2015 року, а з квітня минулого року він виконував обов'язки керівника юстиції.

Додамо, що у вересні Мін’юст почав проводити службове розслідування щодо правдивості того, що Ярослав Жукровський запитує на співбесідах дату народження Степана Бандери та слова пісні «Лента за лентою». В управлінні юстиції не знають чоловіка, що написав цю скаргу. За результатами перевірки представники міністерства не вбачали порушень у тому, що Ярослав Жукровський запитував на співбесідах, коли народився Степан Бандера, та слова пісні «Лента за лентою».