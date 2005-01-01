Ярослава Жукровського звільнили з посади начальника управління юстиції Львівщини

Ярослава Жукровського звільнили з посади начальника Головного територіального управлінні юстиції у Львівській області. Про це він повідомив ще в кінці грудня 2017 року на своїй сторінці Facebook.

Як зазначається, наразі Жукровський перебуває на лікарняному, а з вівторка, 2 січня, обов'язки керівника обласного управління юстиції виконуватиме перший заступник Жукровського - Роман Мазур.

Нагадаємо, Ярослав Жукровський у серпні 2015 року був офіційно призначений начальником Головного територіального управління юстиції у Львівській області, а з квітня минулого року він виконував обов'язки керівника юстиції.

Додамо, що через скаргу Олега Юника, у вересні Мін’юст почав проводити службове розслідування щодо правдивості того, що Ярослав Жукровський запитує на співбесідах дату народження Степана Бандери та слова пісні «Лента за лентою». В управлінні юстиції не знають чоловіка, що написав цю скаргу.

Відразу після призначення він запросив представників громадськості та журналістів до середини та показав потаємну кімнату, яку облаштували попередні начальники. Вхід до неї замаскований та оформлений у вигляді шафи. Усі шкіряні меблі з таємної кімнати в управлінні юстиції Львівщини подарували центральному РАЦСу.

Наприкінці листопада Мін’юст завершив службову перевірку поведінки керівника юстиції Львівщини на співбесідах. Представники міністерства не вбачали порушень у тому, що Ярослав Жукровський запитував на співбесідах, коли народився Степан Бандера, та слова пісні «Лента за лентою».

З 2009 року був науковим консультантом судді Конституційного Суду України, а до цього – директор ПП «Юридично-консалтингового бюро Жукровського», голова Львівського юридичного товариства та експерт-юрист Центру політико-правових реформ.