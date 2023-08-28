Магучіх виконала олімпійський норматив та братиме участь в Олімпійських іграх наступного року

Українська спортсменка Ярослава Магучіх вперше за свою кар'єру виборола чемпіонство світу зі стрибків у висоту. Раніше спортсменка вигравала тільки срібні та бронзові медалі, повідомило «Суспільне.Спорт» у неділю, 27 серпня.

На чемпіонаті світу в угорському Будапешті Ярослава Магучіх показала результат 2,01 м. З нею змагалися олімпійська віцечемпіонка Нікола Оліслагерс, чинна чемпіонка світу Паттерсон та британською спортсменкою Морган Лейк. Окрім того, на чемпіонаті виступили й українські стрибчині у висоту Юлія Левченко та Юлія Чумаченко, які показали результат 1,89 м та 1,85 м.

Ярослава Магучіх пропустила стартову висоту 1,85 м, проте з висотою 1,9 м впоралася без помилок. Щоб подолати висоту 1,94 м, спортсменці довелося стрибати двічі. Рубежі 1,97 та 1,99 м Ярослава Магучіх подолала з першої спроби, а згодом спортсменка єдина змогла перестрибнути перекладину на висоті 2,01 м із другої спроби.

Українська спортсменка показала найкращий результат сезону та виборола золото на чемпіонаті світу. Першість зі стрибків у висоту Магучіх здобула вперше на ЧС-2023.

Зазначимо, це не перша золота медаль Ярослави Магучіх – у ЧС-2022 стрибчиня виборола першість у стрибках в висоту у приміщенні. Спортсменка також виграла бронзову медаль Чемпіонату світу-2020, а також срібні у ЧС-2019 та ЧС-2022.

Результат Ярослави Магучіх підіймає збірну України на Чемпіонаті на 14 місце в рейтингу. Спортсменка виконала олімпійський норматив та буде брати участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться у Парижі.