Ярослава Магучіх посіла третє місце на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту

Українка Ярослава Магучіх завоювала бронзу на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту серед жінок. Фінал змагань відбувся у неділю, 21 вересня, у столиці Японії Токіо. Про це повідомило «Суспільне спорт».

Перше місце на змаганнях посіла австралійка Нікола Оліслагерс, підкоривши висоту 2 м без хиб. Друге місце завоювала полька Марія Жодзік. Вона також підкорила висоту 2 м, проте з однією хибою. Українка Ярослава Магучіх зайняла третє місце, розділивши його з представницею Сербії Ангеліною Топич – обидві спортсменки стрибнули на висоту 1,97 м. Ще одна українка Юлія Левченко розділила п'яте місце з австралійкою Елеанор Паттерсон.

Ярослава Магучіх здобула свою першу бронзову медаль на світових змаганнях. У активі спортсменки вже є золота медаль, яку вона виграла у 2023 році, а у 2019 та 2022 роках українка здобула два «срібла».

Результати фіналу ЧС-2025 зі стрибків у висоту