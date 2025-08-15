Магучіх нарешті перервала серію невдач

У п’ятницю, 15 серпня, у польській Сілезії відбувся дев’ятий етап легкоатлетичного турніру «Діамантова ліга» зі стрибків у висоту серед жінок. Участь у ньому взяли 10 легкоатлеток, серед яких було і дві українки – Ярослава Магучіх і Катерина Табашник.

Перша вже вшосте виступала на комерційному турнірі (у китайських Сямені і Шанхаї вона взяла золото, а в Стокгольмі та Парижі срібло), а для другої це був перший виступ у «Лізі» за рік. Юлія Левченко, яка також була заявлена на змагання, участі в них не взяла.

«Діамантова ліга-2025». Сілезія, стрибки у висоту (жінки):

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,97 м

3. Імке Оннен (Німеччина) – 1,91 м

...

6. Катерина Табашник (Україна) – 1,88 м

Магучіх підкорила позначку у 2,00 м, що стало рекордом змагань. Друге місце посіла головна конкурентка українки і срібна призерка Олімпійських ігор-2024 Нікола Оліслагерс з Австралії (1,97 м). Цікаво, що Ярослава вперше за три місяці випередила конкурентку. Катерина Табашник, яка нещодавно взяла срібло національно першості, фінішувала шостою з результатом 1,88 м.

До слова, Магучіх побила рекорд етапу Діамантової ліги у Сілезії на 2 см (його встановила Юлія Левченко у липні 2023 року). Ярослава вже вп'яте в сезоні підкорює планку в понад 2,00 м на змаганнях (її рекорд – 2,02 м на What Gravity Challenge-2025 в Досі).