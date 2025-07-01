Даяна Ястремська нарешті розмочила рахунок у дуелях з Коко Гофф

Даяна Ястремська феєрично стартувала на цьогорічному Вімблдоні, вже у першому колі вибивши другу ракетку світу і поточну чемпіонку Ролан Гаррос американку Коко Гофф. Це була четверта зустріч опоненток і перша перемога українки. Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.

Третя ракетка України останньою з наших спортсменок розпочала свої виступи – раніше у друге коло пробились Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева, а Марта Костюк не змогла подолати стартовий рубіж і достроково завершила змагання.

Вімблдон-2025. Жінки, одиночний розряд, перше коло

Даяна Ястремська (Україна, WTA № 42) – Коко Гофф (США, WTA № 2) – 2:0 (7:6 (7:3), 6:1)

Після семи стартових геймів рахунок був 5:2 на користь українки, однак американка змогла перевести гру на тай-брейк. На щастя, Гофф двічі припустилися подвійних помилок на подачі, після чого Даяна закрила перший сет. Скориставшись розгубленістю і хвилюванням суперниці, Ястремська розгромила Гофф у другій партії (6:1), створивши суперсенсацію.

Варто зазначити, що Даяна вчетверте в кар'єрі обіграла суперницю з топ-5 рейтингу WTA і вперше з лютого 2023 року. У наступному колі вона зіграє проти росіянки Анастасії Захарової, яка пройшла Вікторію Азарєнку.

Цікаво, що цьогорічний Вімблдон багатий на сенсації – у першому колі вже вилетіло понад 20 сіяних гравців та гравчинь.

Зокрема, серед чоловіків змагання завершили:

німець Александер Звєрєв (ATP № 3);

італієць Лоренцо Музетті (ATP № 7);

данець Хольгер Руне (ATP № 8);

«нейтральний» Данііл Мєдвєдєв (ATP № 9);

француз Уго Умбер (ATP № 18);

аргентинець Франсіско Серундоло (ATP № 19);

австралієць Алєксєй Попирін (ATP № 22);

грек Стефанос Циципас (ATP № 26);

нідерландець Таллон Грікспор (ATP № 29);

канадієць Денис Шаповалов (ATP № 30);

казах Алєксандр Бублік (ATP № 31);

американець Алекс Мікельсен (ATP № 32);

італієць Маттео Берреттіні (ATP № 35).

Серед жінок, окрім Гофф, вилетіли в першому колі: