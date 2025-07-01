Ястремська оформила гучну сенсацію на Вімблдоні, вибивши у першому колі другу ракетку світу
Українська тенісистка здобула одну з найбільших перемог у своїй кар'єрі
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Даяна Ястремська феєрично стартувала на цьогорічному Вімблдоні, вже у першому колі вибивши другу ракетку світу і поточну чемпіонку Ролан Гаррос американку Коко Гофф. Це була четверта зустріч опоненток і перша перемога українки. Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.
Третя ракетка України останньою з наших спортсменок розпочала свої виступи – раніше у друге коло пробились Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева, а Марта Костюк не змогла подолати стартовий рубіж і достроково завершила змагання.
Вімблдон-2025. Жінки, одиночний розряд, перше коло
Даяна Ястремська (Україна, WTA № 42) – Коко Гофф (США, WTA № 2) – 2:0 (7:6 (7:3), 6:1)
Після семи стартових геймів рахунок був 5:2 на користь українки, однак американка змогла перевести гру на тай-брейк. На щастя, Гофф двічі припустилися подвійних помилок на подачі, після чого Даяна закрила перший сет. Скориставшись розгубленістю і хвилюванням суперниці, Ястремська розгромила Гофф у другій партії (6:1), створивши суперсенсацію.
Варто зазначити, що Даяна вчетверте в кар'єрі обіграла суперницю з топ-5 рейтингу WTA і вперше з лютого 2023 року. У наступному колі вона зіграє проти росіянки Анастасії Захарової, яка пройшла Вікторію Азарєнку.
Цікаво, що цьогорічний Вімблдон багатий на сенсації – у першому колі вже вилетіло понад 20 сіяних гравців та гравчинь.
Зокрема, серед чоловіків змагання завершили:
- німець Александер Звєрєв (ATP № 3);
- італієць Лоренцо Музетті (ATP № 7);
- данець Хольгер Руне (ATP № 8);
- «нейтральний» Данііл Мєдвєдєв (ATP № 9);
- француз Уго Умбер (ATP № 18);
- аргентинець Франсіско Серундоло (ATP № 19);
- австралієць Алєксєй Попирін (ATP № 22);
- грек Стефанос Циципас (ATP № 26);
- нідерландець Таллон Грікспор (ATP № 29);
- канадієць Денис Шаповалов (ATP № 30);
- казах Алєксандр Бублік (ATP № 31);
- американець Алекс Мікельсен (ATP № 32);
- італієць Маттео Берреттіні (ATP № 35).
Серед жінок, окрім Гофф, вилетіли в першому колі:
- американка Джессіка Пегула (WTA № 3);
- китаянка Чжен Ціньвень (WTA № 6);
- іспанка Паула Бадоса (WTA № 9);
- чешка Кароліна Мухова (WTA № 14);
- латвійка Альона Остапенко (WTA № 21);
- полька Магдалена Фрех (WTA № 24);
- українка Марта Костюк (WTA № 26);
- полька Магда Лінетт (WTA № 29);
- американка Маккартні Кесслер (WTA № 30).