Єлєна Рибакіна

Представниця Казахстану Єлена Рибакіна (WTA № 2) вийшла до півфіналу Відкритого чемпіонату США. В 1/4 фіналу 27-річна уродженка Москви у трьох сетах вирвала перемогу в олімпійської чемпіонки Парижа-2024, китаянки Чжен Ціньвень (WTA № 121).

Казахстанська тенісистка перевала безпрограшну серію представниці Китаю, яка стартувала в Нью-Йорку з кваліфікації та виграла сім матчів поспіль.

Завдяки цій перемозі Єлена гарантувала собі перше місце у світовому рейтингу WTA за підсумками US Open-2026. Наступного понеділка вона перерве серію з 99 тижнів у цьому статусі Аріни Сабалєнка, яка перебуває на вершині з жовтня 2024 року.

Рибакіна стане 30-ю тенісисткою, яка підніметься на перше місце з моменту започаткування рейтингу WTA 1975 року.

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Цікаво, що раніше тільки одна представниця Азії була у статусі лідерки рейтингу: японка Наомі Осака двічі піднімалася на перше місце у 2019 році і загалом провела на вершині 25 тижнів.

До слова, у півфіналі US Open-2026 Рибакіна зіграє з переможницею поєдинку Мірра Андрєєва (Росія, WTA № 5) – Коко Гофф (США, WTA № 4). Єлена вп'яте зіграє у півфіналі рівня Grand Slam і вперше зробить це на US Open. Раніше вона тричі виходила до фіналів та здобула два титули: на Вімблдоні-2022 та Australian Open-2026.