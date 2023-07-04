Єнс Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік
Відповідне рішення офіційно ухвалили країни НАТО
Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг продовжить свою роботу на цій посаді ще на рік. Про це він повідомив у вівторок, 4 липня.
За його словами, він обійматиме посаду генерального секретаря НАТО до 1 жовтня 2024 року. Рішення ухвалили країни Альянсу.
«Удостоєний честі рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим, ніж будь-коли», – заявив Єнс Столтенберг.
Зазначимо, союзники по НАТО продовжили мандат Єнса Столтенберга вже вчетверте. Генсек з Норвегії обіймає цю посаду з 1 жовтня 2014 року.