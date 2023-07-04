Столтенберг вже дев'ять років обіймає посаду генсека НАТО

Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг продовжить свою роботу на цій посаді ще на рік. Про це він повідомив у вівторок, 4 липня.

За його словами, він обійматиме посаду генерального секретаря НАТО до 1 жовтня 2024 року. Рішення ухвалили країни Альянсу.

«Удостоєний честі рішенням союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку протягом майже 75 років, і в більш небезпечному світі наш Альянс є важливішим, ніж будь-коли», – заявив Єнс Столтенберг.

Зазначимо, союзники по НАТО продовжили мандат Єнса Столтенберга вже вчетверте. Генсек з Норвегії обіймає цю посаду з 1 жовтня 2014 року.