НАТО має серйозні труднощі з обранням нового генсека, – Financial Times
Країни Альянсу не можуть домовитись про кандидатуру на посаду нового генсека
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Лідери НАТО схиляються до продовження терміну перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека Альянсу на тлі песимізму щодо узгодження кандидатури його наступника. Про це повідомляє Financial Times.
Столтенберг очолює Альянс з жовтня 2014 року. Хоча він публічно заявив, що не має наміру шукати продовження свого мандату, колишній норвезький прем'єр-міністр не виключив, що продовжить свою роботу.
Журналісти нагадують, що дебати про те, хто має стати наступником Столтенберга, чий мандат закінчується в жовтні, активізувалися під час війни РФ проти України, внутрішніх розбіжностей в самому НАТО і зростання загрози від Китаю. Цей складний фон сприятиме тому, що Столтенбергу можуть продовжити його мандат вчетверте.
«Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розгойдувати човен зараз», – сказав міністр закордонних справ однієї з країн НАТО.
Повідомлення про ймовірне продовження повноважень Столтенберга з'явилося після того, як пропозиції прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса не отримали одностайної підтримки. Зокрема, у Польщі виступають проти того, щоб НАТО після Єнса Столтенберга знову очолив представник однієї зі Скандинавських країн.
Багато столиць висловилися на підтримку обрання першої жінки-генерального секретаря Альянсу, в той час як інші вважають, що кандидатура зі Східної Європи відображатиме зростаючу вагу регіону і важливість війни в Україні. Продовження терміну перебування Столтенберга на посаді дасть йому більше часу для виконання завдання із забезпечення членства Швеції в альянсі, яке гальмується Туреччиною. Столтенберг взявся за це завдання особисто, і досі неясно, чи зніме президент Реджеп Таїп Ердоган своє вето до або під час саміту у Вільнюсі.
Щонайменше ще сім місяців на посаді також означатимуть, що завдання призначення нового генерального секретаря ляже на Байдена під час наступного саміту, який відбудеться у Вашингтоні в квітні наступного року. За словами людей, близьких до генерального секретаря, Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.