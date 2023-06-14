Лідери НАТО схиляються до продовження терміну перебування Єнса Столтенберга на посаді генсека Альянсу на тлі песимізму щодо узгодження кандидатури його наступника. Про це повідомляє Financial Times.

Столтенберг очолює Альянс з жовтня 2014 року. Хоча він публічно заявив, що не має наміру шукати продовження свого мандату, колишній норвезький прем'єр-міністр не виключив, що продовжить свою роботу.

Журналісти нагадують, що дебати про те, хто має стати наступником Столтенберга, чий мандат закінчується в жовтні, активізувалися під час війни РФ проти України, внутрішніх розбіжностей в самому НАТО і зростання загрози від Китаю. Цей складний фон сприятиме тому, що Столтенбергу можуть продовжити його мандат вчетверте.

«Столтенберг був чудовим генеральним секретарем, і я не бачу сенсу розгойдувати човен зараз», – сказав міністр закордонних справ однієї з країн НАТО.

Повідомлення про ймовірне продовження повноважень Столтенберга з'явилося після того, як пропозиції прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен і міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса не отримали одностайної підтримки. Зокрема, у Польщі виступають проти того, щоб НАТО після Єнса Столтенберга знову очолив представник однієї зі Скандинавських країн.

Багато столиць висловилися на підтримку обрання першої жінки-генерального секретаря Альянсу, в той час як інші вважають, що кандидатура зі Східної Європи відображатиме зростаючу вагу регіону і важливість війни в Україні. Продовження терміну перебування Столтенберга на посаді дасть йому більше часу для виконання завдання із забезпечення членства Швеції в альянсі, яке гальмується Туреччиною. Столтенберг взявся за це завдання особисто, і досі неясно, чи зніме президент Реджеп Таїп Ердоган своє вето до або під час саміту у Вільнюсі.

Щонайменше ще сім місяців на посаді також означатимуть, що завдання призначення нового генерального секретаря ляже на Байдена під час наступного саміту, який відбудеться у Вашингтоні в квітні наступного року. За словами людей, близьких до генерального секретаря, Столтенберг дедалі більше дратується через те, що йому не дають чіткого сигналу про його майбутнє.