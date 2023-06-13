Столтенберг вважає, що наступ українських військових наразі є успішним

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що початок наступу українських сил на окуповані Росією території сходу й півдня України наразі є успішним. Таку оцінку генсек НАТО висловив в інтерв’ю USA Today.

За словами Єнса Столтенберга, українські солдати поступово завойовують позиції, відбивши у російських військ кілька невеликих міст і сіл, водночас застеріг від очікувань швидких і значних успіхів.

«Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час на укріплення – це досить важкі оборонні лінії, і прорвати їх – складне завдання», – підкреслив Столтенберг.

«Ми бачимо, що українці мають мужність, рішучість звільнити землю і відтіснити росіян», – додав генсек.

До слова, протягом минулої доби, 12 червня, українські бійці під час наступу просунулися на 250 метрів на Бахмутському напрямку у районі Берхівського водосховища та на 200 метрів на Торецькому напрямку. Зараз тривають бої в районах Мар'їнки, Ягідного (Бахмутський напрямок), Веселого (Лиманський напрямок).