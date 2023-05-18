Столтенберг наголосив, що президент РФ Владімір Путін припустився двох великих стратегічних помилок

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Захід підтримуватиме Україну у війні стільки, скільки буде потрібно, і ця підтримка не похитнеться. Про це він сказав в інтерв'ю Spiegel.

Столтенберг наголосив, що президент РФ Владімір Путін припустився двох великих стратегічних помилок, коли вторгся в Україну.

«Одна з них полягає в тому, що він повністю недооцінив українців, український народ, збройні сили і політичне керівництво. Але він також недооцінив НАТО і його партнерів. Я вражений єдністю і рішучістю союзників і партнерів у підтримці України. НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно», – заявив Столтенберг, відповідаючи на питання про ризики зменшення підтримки України у разі затягування війни.

«Звичайно, у 31 демократичній країні існують різні голоси, різні думки, і дослухатися до них – це частина демократії. Але я вірю, що наші відкриті суспільства усвідомлять, наскільки небезпечною для свободи, демократії та плюралізму буде перемога Путіна», – вважає генсек Альянсу.

За його словами, якщо Путін переможе в Україні, це стане сигналом, що використання військової сили дозволить авторитарним лідерам отримати те, чого вони хочуть.

Заява Столтенберга пролунала на фоні публікації матеріалу Financial Times, де вказано, що у Києва нібито є час до вересня, щоб продемонструвати всьому світу значні воєнні успіхи і довести, що отримана від Заходу зброя не була витрачена даремно. За їх словами, західна військова допомога Україні, ймовірно, наближається до свого піку і скоро почне скорочуватися через внутрішньополітичну ситуацію в США. Тому у Києва є дуже небагато часу, щоб домогтися рішучої перемоги.