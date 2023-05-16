Україна офіційно приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE), біля штаб-квартири центру підняли український прапор. Про це у вівторок, 16 травня, повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Сьогодні в штаб-квартирі Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту в Таллінні офіційно піднято Державний прапор України, що знаменує офіційне приєднання України до центру», – йдеться у повідомленні.

«Ми дякуємо країнам-спонсорам CCDCOE за запрошення України і висловлюємо особливу подяку уряду Естонії за підтримку і допомогу на шляху до CCDCOE НАТО», – заявили в МЗС.

We thank the CCDCOE Sponsoring Nations for inviting and express our special gratitude to the Government of Estonia for their support and assistance on the way to NATO CCDCOE! — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 16, 2023

Як нагадує «Європейська правда», на початку березня минулого року представники 27 держав-членів НАТО прийняли рішення щодо надання Україні статусу країни-учасниці CCDCOE НАТО. До цього членство України блокувала Угорщина.

Розташований у Таллінні CCDCOE є акредитованим НАТО центром кібербезпеки та аналітичним центром, що спеціалізується на міждисциплінарних прикладних дослідженнях, аналізі, обміні інформацією, а також навчаннях у галузі кіберзахисту.