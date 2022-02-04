Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру з кібероборони НАТО (CCDCOE). Першим про факт блокування повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, однак країну не назвав. За інформацією «Європейської правди», йдеться про Угорщину.

У четвер, 3 лютого, в ефірі ток-шоу «Право на владу» Данілов розповів, що одна з європейських країн відмовила в участі України у роботі кібер-центру при НАТО.

«Є така інституція, яка має назву Кібер-НАТО. І ми влітку минулого року подали туди відповідні документи, пройшли всі відповідні верифікації. І там, так само, як в НАТО, приймаються рішення консенсусом. Так от: одна з європейських країн відмовила в участі нашій країні в цій поважній інституції», – процитувала Данілова агенція УНІАН.

Секретар РНБО наголосив, що це відбулося незважаючи на те, що в Україні триває війна та постійно відбуваються кібератаки.

«Це країна Євросоюзу, це наші сусіди. Вони нам відмовили… Одна країна з усіх, які входять в цей альянс, проти. Так це партнери в лапках чи це партнери, які, як кажуть, щирі?» – додав секретар РНБО.

У п’ятницю, 4 лютого, «Європейська правда» з посиланням на співрозмовника, який брав участь у процесі, повідомила, що йдеться про блокування вступу України саме угорським урядом.

Процедура схвалення української заявки розпочалася в жовтні і, у разу успіху, Україна стала би членом центру вже від 1 січня 2022 року. Однак за деякий час Угорщина заявила про блокування вступу України.

Правила дозволяють державам НАТО повернутися до розгляду заявки Києва і не можна виключити, що з огляду на цьогорічні російські кібератаки на Україну інші члени Альянсу переконають Будапешт переглянути свою позицію. Але оскільки засідання Ради центру, яка ухвалює рішення про розширення складу учасників, відбуваються лише двічі на рік, приєднання України до цієї структури навіть за позитивного розвитку подій може статися лише з другого півріччя 2022 року.

Угорщина наразі публічно не оприлюднила свою позицію з цього приводу.

Зауважимо, що ця угорська блокада виходить за межі попередніх рішень Будапешта про встановлення штучних перепон для України. Як відомо, після ухвалення освітнього закону в 2017 році Угорщина заявила, що блокуватиме засідання Комісії Україна-НАТО на політичному рівні та процедуру вступу України в Альянс. Втім, Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО формально не є структурою НАТО.

Україна подала офіційний запит щодо приєднання до роботи кібер-центру при НАТО, який базується у Таллінні, у серпні минулого року. Центр має великий вплив на дії НАТО у сфері кіберзахисту. Його заснували сім країн, а сьогодні він налічує 20 учасників – 17 членів НАТО та 3 країни-партнери.

Унікальність центру в тому, що там разом працюють військові, цивільні, представники уряду. Його робота сфокусована на трьох основних напрямках: дослідження, тренування та навчання.

У січні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт незадоволений ситуацією із правами етнічних угорців в Україні і тому продовжить блокування євроатлантичних прагнень Києва.