Попередній очільник екзархату попросив про зречення три роки тому, але Папа Римський погодив його лише тепер

Апостольський екзархат в Італії очолить владика Григорій Комар, єпископ-помічник Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Про це 7 березня повідомила пресслужба УГКЦ. До нього на цій посаді перебував владика Діонісій Ляхович. Ще три роки тому він попросив зречення, але лише тепер Папа погодив це.

«Сьогодні у Ватикані повідомили про те, що Святіший Отець Франциск прийняв зречення з уряду екзарха Апостольського екзархату в Італії владики Діонісія Ляховича. Апостольським адміністратором sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis цього екзархату Папа призначив владику Григорія Комара, дотеперішнього єпископа-помічника Самбірсько-Дрогобицької єпархії», – повідомляє пресслужба Церкви.

48-річний владика Григорій Комар народився в с. Летня на Львівщині. Після закінчення Львівської духовної семінарії Святого Духа здобув ліцензіат зі східного богослов’я в Папському східному інституті в Римі. Висвятився на священника 2001 року, душпастирював на парафіях у Стебнику та Дрогобичі. Був проректором й економом у Дрогобицькій духовній семінарії, а також цензором єпархії й радником Богословського відділу Патріаршої курії УГКЦ та протосинкела Самбірсько-Дрогобицької єпархії.

2014 року став єпископом-помічником Самбірсько-Дрогобицької єпархії. У липні 2022 року Глава УГКЦ іменував його головою Патріаршої літургійної комісії.

Папа Франциск вирішив створити Апостольський екзархат для українських католиків візантійського обряду, які проживають в Італії, 2019 року. Першим адміністратором був кардинал Анджело Де Донатіса. У жовтні 2020 року Апостольським екзархом став владика Діонісій Ляхович. Досягнувши 75-річного віку, владика Діонісій попросив про зречення з уряду, яке Святіший Отець прийняв щойно тепер.

Апостольський екзархат для українців охоплює всю територію Італії, 82 священники надають духовну опіку у 173 громадах. Катедральним храмом та осідком Апостольського екзархату є парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі.