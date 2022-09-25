Жозеп Боррель вважає, що війна в Україні досягла «небезпечного моменту»

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав ЄС серйозно поставитися до погроз президента РФ Владіміра Путіна про можливість застосування ядерної зброї у війні в Україні. За його словами, війна в Україні досягла «небезпечного моменту».

«Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія загнана в кут, і реакція Путіна – погроза застосування ядерної зброї – це дуже погано», – зазначив Боррель в інтерв’ю BBC.

Через сім місяців після початку вторгнення Росії в Україну аналітики погоджуються, що сили Путіна зменшуються, Проте очільник європейської дипломатії вважає, що має бути досягнуто дипломатичного рішення, яке дозволить «зберегти суверенітет і територіальну цілісність України».

«В іншому випадку, ми можемо закінчити війну, але не матимемо миру, і у нас буде нова війна», – сказав він.

Нагадаємо, у своєму зверненні до росіян, де йшлося й про часткову мобілізацію, Путін заявив, що РФ має «різноманітну зброю знищення» і буде «використовувати всі доступні засоби». При цьому він додав, що не блефує.

«Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно», – сказав Боррель.

Зазначимо, раніше в Пентагоні заявили, що ядерні погрози РФ не вплинуть на підтримку України.