Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він із європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TF1.

Йдеться про 22 млн тонн зерна, які неможливо експортувати через блокування українських портів Росією.

«Ми працюємо зараз над новим маршрутом, який проходитиме через Румунію, адже Одеса знаходиться за кілька кілометрів від кордону. Разом із Румунією ми створюємо зв'язувальну точку для експорту зернових», – сказав Макрон.

За його словами, у цьому випадку зерно можна було б провезти Дунаєм або залізницею.

Раніше в Єлисейському палаці заявили про готовність Франції брати участь в операції розблокування порту Одеси.

Нагадаємо, що від початку війни російські кораблі блокують українські порти, перешкоджаючи проходженню експорту через Чорне та Азовське моря.

Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем. Блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом в низці країн Африки і Близького Сходу.