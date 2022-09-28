Європейський союз поширить режим «кримських санкцій» на всі території, які через російську агресію тимчасово перебувають під контролем окупантів. Санкції, які діють стосовно анексованого Криму, розширять на територію інших непідконтрольних українському уряду районів України. Про це у середу, 28 вересня, під час брифінгу заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда».

«Ми розширюємо географічне охоплення обмежень, як стосуються Криму, на Донецьку та Луганську області, що були схвалені на початку цього року. Вони покриють усі райони України, непідконтрольні уряду, включно з Херсонською та Запорізькою областями, які не належать до Донбасу та які не були частиною минулих рішень», – сказав Боррель.

Боррель також заявив, що ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.

«Кримські санкції» були запроваджені Євросоюзом після анексії півострова. Ними передбачено заборону на ввезення в ЄС продукції з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також заборону інфраструктурних або фінансових інвестицій та туристичних послуг з незаконно анексованого Криму або Севастополя. Також підпадає під обмеження експорт певних товарів та технологій до кримських компаній або для використання в Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах або для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Перші санкції у відповідь на дії РФ в окупованому Криму застосували США та Європейський Союз 17 березня 2014 року – на наступний день після того, як окупанти провели в Криму і Севастополі фіктивний «референдум» про від’єднання від України.

Спочатку це були персональні санкції проти кількох громадян РФ – державних діячів, посадових осіб, військових та депутатів, а також кількох громадян України, які були причетні до порушення суверенітету та територіальної цілісності. Після того санкційний перелік неодноразово розширювався, до персональних санкцій було додано секторальні. Термін дії запроваджених санкцій щороку продовжується.

Загалом до «кримських» санкцій приєдналася понад 40 країн, серед яких Канада, Японія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Нова Зеландія, Велика Британія та ін.

До слова, сьогодні Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях.