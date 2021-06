Лідери Європейського союзу підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію українського півострова Крим та підтримку бойовиків на Донбасі.

Санкції продовжують ще на пів року, повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Він зазначив, що рішення було прийнято на тлі розмов про можливість відновлення діалогу з РФ.

«Вчора ввечері лідери ЄС дали «зелене світло» продовженню на 6 місяців економічних санкцій щодо Росії у зв'язку з анексією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України», — повідомив журналіст.

amid all the talks about the #EUCO conclusions on #Russia last night, the EU leaders also gave green light to prolong by 6 months the economic sanctions on Russia over the annexation of #Crimea & support of separatists in eastern #Ukraine. they have been holding for 7 years now