«Ужгород – Вишнє Нємецьке» не працюватиме 16 травня, а «Чоп – Захонь» – 17 травня з 10.00 до 15.00

Через відключення підстанцій від електромережі тимчасово не працюватимуть пункти пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» та «Чоп – Захонь».

Як повідомили у Закарпатській митниці, «Ужгород – Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні призупинить роботу 16 травня з 10.00 по 15.00, а «Чоп – Захонь» на кордоні з Угорщиною не працюватиме 17 травня з 10.00 до 15.00.

«Проводитиметься підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі. Відповідно, у цих пунктах пропуску з української сторони буде відсутнє електроживлення та призупинено митний контроль громадян і транспортних засобів», – зазначили митники.

Встановлення та підключення систем резервного живлення на закарпатських КПП проводяться у рамках проекту «Підтримка ЄС України: посилення інтегрованого управління кордонами та шляхів солідарності», що фінансується ЄС та реалізується Міжнародною організацією з міграції.