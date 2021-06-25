Лідери Європейського Союзу відхилили заклик Німеччини та Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, ця пропозиція була вилучена з остаточного комюніке після переговорів.

Пропозицію Франції та Німеччини також публічно розкритикував Марк Рютте з Нідерландів, який заявив журналістам, що не буде відвідувати жодних переговорів з Путіним.

Румунський президент Клаус Іоанніс заявив, що поки рано говорити про саміт з Росією, а представник Естонії Кая Каллас зазначила, що з подивом виявила, що це питання стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ Володимиром Путіним, намагаючись підтримати франко-німецьку пропозицію щодо саміту з російським лідером, що спричинило серйозні розбіжності в ЄС.

ЄС не проводив переговорів на вищому рівні з Путіним з моменту анексії Криму.