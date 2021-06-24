Меркель публічно заявила, що ЄС повинен шукати контактів з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС повинен напряму говорити з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб покращити відносини. Про це пише агенція Reuters.

Вона вважає, що перемовин між президентом США Джо Байденом та Путіним недостатньо і ЄС також «повинен створювати форуми для діалогу».

«На мій погляд, ми, Європейський Союз, також повинні прагнути до тісніших прямих контактів з Росією і президентом Росії», – заявила Меркель.

За її словами, Євросоюз повинен створити механізми, аби спільно і об'єднано реагувати на російські провокації. Таким чином Євросоюз навчиться протидіяти гібридним атакам Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на таку ініціативу Берліна. Він наголосив, що РФ нічого не зробила для того, щоб її знову кликали на саміт ЄС.

«На нашу думку, призупинення діалогу високого рівня між ЄС і Росією – частина європейської санкційної політики. Ініціативи відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російського боку, буде небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС», – сказав Кулеба під час

Напередодні Reuters та Financial Times з посиланням на свої джерела повідомили, що Меркель запропонувала запросити на саміт лідерів країн-членів ЄС президента Росії Володимира Путіна. Цю ідею підтримав і президент Франції Еммануель Макрон.

Зустрічей у такому форматі не було з 2014 року, коли Росія розпочала військову агресію проти України та анексувала Крим.

Така ініціатива пролунала після саміту президента США Джо Байдена в Женеві з Путіним 16 червня. Вона показує стурбованість Парижа і Берліна тим, що підхід ЄС до Росії в останні роки в основному був зосереджений на санкціях проти Москви. брифінгу у Брюсселі.