Євросоюз шукає треті країни, які погодилися б на спільну закупівлю боєприпасів для України. Про це 4 березня повідомило видання Politico з посиланням на джерела.

Зазначається, що це частина плану ЄС, спрямованого на забезпечення України більшою кількістю недорогих боєприпасів, а також збільшення можливості Європи з виробництва та поповнення своїх запасів, що виснажуються. Наразі тривають переговори із Норвегією. Проявила зацікавленість і Канада.

Як передбачає пропозиція ЄС, країни будуть вносити свої кошти до Європейського фонду миру. Потім блок проведе переговори щодо спільного контракту на постачання боєприпасів.

Ця схема становить нове використання фонду, який від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну використовували для відшкодування державам їхніх пожертв зброї та озброєння нашій державі. Наразі ЄС компенсував країнам 3,6 млрд євро, щоб частково покрити витрати на їхню військову допомогу Україні.

Наразі Міністерство оборони Норвегії не підтвердило журналістам свою участь у схемі, але заявило, що пожертвує близько 22 млн євро. Міноборони Канади теж відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, Євросоюз планує виділити 1 млрд євро на гаубичні снаряди для України, а США готові інвестувати у виробництво боєприпасів 122-го калібру.