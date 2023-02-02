Рада Євросоюзу схвалила подальшу військову допомогу Збройним силам України. Йдеться про сьомий транш на 500 млн євро та ще 45 млн євро на підтримку тренувальної військової місії (EUMAM Ukraine). Про це йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу.

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель наголосив, що Україна має отримати всю необхідну військову техніку й підготовку, щоб захистити свої територію та народ.

«Вони [українці] не просто захищають свою країну, вони також захищають наші спільні цінності та основні принципи міжнародного права. Сьогоднішні нові заходи надсилають чітке повідомлення у вирішальний час: ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказав він.

Загалом із сьомим пакетом допомоги внесок Євросоюзу в межах Європейського фонду миру (EPF) становитиме 3,6 млрд євро. Попередні транші для України в межах EPF були узгоджені 28 лютого, 23 березня, 13 квітня, 23 травня, 21 липня та 17 жовтня 2022 року.

Також Боррель заявив, що Європейський Союз подвоїть обсяг тренувальної місії для Збройних сил України (EUMAM), щоб навчити не 15, а 30 тис. українських військових.