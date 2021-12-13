Рада ЄС затвердила санкції проти членів приватної військової компанії «Вагнера», а також трьох пов’язаних із нею компаній. Про це написав у Twitter кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

«Затверджені санкції проти групи "Вагнера": у списку три енергетичних компанії і вісім осіб, пов'язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС пізніше сьогодні», – написав він.

Раніше журналіст повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією «Вагнера», звинувативши Росію.

«Вагнер» – назва приватної військової компанії, про яку вперше стало відомо у 2014 році після участі її найманців у війні на Донбасі на боці бойовиків. Відтоді сліди ПВК помічали в Сирії, Лівії, Мозамбіку, Центральноафриканській Республіці тощо. Причетним до створення компанії вважають Євгенія Пригожина – наближеного до Путіна російського бізнесмена. Офіційно Пригожин і Росія заперечують існування «Вагнера».