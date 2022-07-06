Європейська комісія розглядає можливість використання заморожених російських активів для відновлення України та готує для цього відповідні правові основи. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє «Укрінформ».

«Я думаю, що це справа справедливості – розглянути це питання. Ми працюємо над правовою основою, щоб активи Росії і частково активи олігархів могли бути використані для відновлення України», – сказала фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що міжнародна конференція з відновлення України, яка щойно відбулася в швейцарському Лугано, була дуже успішною, оскільки змогла поєднати багато ініціатив та зосередити їх на реалізації головних принципів відновлення України.

«Слідом за цим відбудеться велика конференція під егідою Німецького головування в G7 та Європейської комісії, метою якої є об’єднання всіх видатних глобальних експертів з відновлення. Ми ніколи не мали такого відновлення раніше, тож ми потребуємо найяскравіших та кращих у цій галузі», – додала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, далі має бути запроваджена система управління, яка буде компетентною, підзвітною, переконливою для всіх ініціатив, що отримають фінансування та поєднають інвестиції з реформами для відновлення України