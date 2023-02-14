Європейська комісія пропонує розширити дію мобільного роумінгу на Україну. Про це 14 лютого повідомило видання Financial Times із посиланням на заяву Єврокомісії.

Зазначається, що це перший випадок, коли ЄС прагне розширити права країн-членів єдиного ринку. Якщо цю пропозицію схвалять, то українці зможуть постійно користуватися безкоштовним мобільним роумінгом на території країн Євросоюзу.

Цю пропозицію Єврокомісії має розглянути Рада ЄС. Терміни реалізації цієї пропозиції наразі не відомі.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення через велику кількість біженців із України ЄС запровадив доступний роумінг для українців, які можуть користуватися послугами мобільного звʼязку в Європі за тарифами українських операторів мобільного звʼязку.

Нагадаємо, торік у вересні голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС.