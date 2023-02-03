Спільну зону мобільних операторів України та ЄС продовжили ще на шість місяців з можливістю подальшої пролонгації. Про це було домовлено під час зустрічі уряду України з Єврокомісарами, заявили в Мінцифротрансформації України.

Також європейська сторона заявила, що готова схвалити оновлений Додаток 17-3, який стане ще одним кроком до вільного роумінгу з ЄС Roam like at home на постійній основі.

«Україна активно співпрацює з Європейським Союзом у секторі роумінгу. Зараз для нашої країни надзвичайно важливо приєднатися до роумінг-простору ЄС. Адже мільйони українців тимчасово виїхали до різних країн Європи і мають бути на зв'язку з рідними», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

При цьому в міністерстві нагадали, що Україну звільнили від внесків за участь у програмах ЄС на період воєнного часу. Ще одним із пріоритетів в Мінцифри називають запуск технології 5G та приєднання до транспортних 5G коридорів ЄС.