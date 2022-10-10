Через ракетні обстріли критичної інфраструктури по всій території України спостерігаються перебої з мобільним зв’язком. У Держспецзв’язку повідомили, як скористатися національним роумінгом.

Для того, аби скористатися національним роумінгом, насамперед, необхідно вимкнути автовибір мережі. На Android це можна зробити, зайшовши у налаштування, вибрати мобільну мережу, оператора та обрати доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob. Користувачам iOS необхідно перейти у параметри, вибрати стільникові дані, вибір мережі та знайти доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob.

«Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон та повторіть. Періодично намагайтеся повернутися (підключитися) до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі», – повідомляють у Держспецзв’язку.

Там також радять обмежити споживання мобільного трафіку та вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. У випадку, якщо ви не можете додзвонитися до рідних, надішліть SMS та за можливості скоротіть тривалість розмови.



У Держспецзв’язку зазначають, що для під’єднання до національного роумінгу має бути вимкнений «Режим польоту». Якщо виникли перебої в роботі нацроумінгу необхідно перезавантажити телефон і спробувати підключити його знову.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну оператори мобільного зв’язку «Київстар», Vodafone та lifecell запустили національний роумінг, аби забезпечити безперебійний зв’язок.