Європейська комісія дозволила державам-членам ЄС тимчасово відмовитися від сплати мита та ПДВ на імпорт з третіх країн харчів, ковдр, наметів, електрогенераторів та іншого обладнання, призначеного для допомоги українцям, що постраждали від війни. Про це з посиланням на Єврокомісію пише «Укрінформ».

За оцінками Єврокомісії, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 14 млн людей, або 30% населення України, стали переселенцями. Понад 6,2 млн українців потрапили до ЄС, а майже 8 млн були змушені залишити свої домівки, але залишилися в Україні.

«Це створює великий тиск на держави-члени, які повинні надавати гуманітарну допомогу великій кількості людей, які тікають від війни, а також підтримувати внутрішньо переміщених українців, яким загрожує голод і хвороби», – зазначили в Єврокомісії.

Звільнення від сплати мита та ПДВ поширюється на товари, імпортовані:

державними організаціями: державні органи та органи публічного права, зокрема лікарні, урядові організації, регіональні органи влади, громади/міста тощо;

благодійні або філантропічні організації, схвалені компетентними органами держав-членів.

Рішення, яке пропонується державам-членам ЄС, застосовуватиметься «заднім числом» з 24 лютого та діятиме до 31 грудня 2022 року.

Зазначимо, що від початку російського вторгнення в Україну ЄС виявив солідарність із Україною та продовжує надавати їй суттєву політичну, економічну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу. ЄС уперше в історії прийняв так звану Директиву тимчасового захисту, яка надає право на проживання, роботу та соціальне забезпечення українцям, що рятуються від війни на території Євросоюзу.