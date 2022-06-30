Майже 16 млн українців сьогодні потребують гуманітарної допомоги: води, їжі, допомоги з охороною здоров’я або притулку

Майже 16 мільйонів українців потребують гуманітарної допомоги. Йдеться про різні види гуманітарної допомоги: від води до притулку. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Оснат Лубрані на прес-конференції, повідомляє «Укрінформ».

«Майже 16 млн українців сьогодні потребують гуманітарної допомоги – води, їжі, допомоги з охороною здоров’я або даху над головою. Це консервативні цифри, які зараз переглядає ООН з нашими гуманітарними партнерами», – сказала Лубрані.

Вона також розповіла, що понад 6 млн людей наразі залишаються внутрішньо переміщеними особами, близько 5 млн людей повернулися додому, але багато з них усвідомлюють, що, можливо, їм знову доведеться виїжджати. Більш як 5,3 млн українців стали біженцями в інших країнах.

Також вона розповіла, що через небезпеку та перешкоди гуманітарні організації ООН не змогли привезти гуманітарну допомогу в Херсон та Маріуполь, а також не змогли сприяти, щоби сторони домовилися про безперешкодну евакуацію людей з Сєвєродонецька. Вона зазначила, що не може назвати точну кількість зруйнованих лікарень, шкіл і домівок, але йдеться про тисячі будівель.

«Доступ до тих територій, які не контролює Україна, надважкий, іноді неможливий. Сторони не повинні ігнорувати свої обов’язки відповідно до міжнародного гуманітарного права. Сторони відповідають за кожне порушення прав людини… Вони мають забезпечити доступ гуманітарної допомоги до всіх сіл, міст і містечок і можливість виїхати для людей, якщо вони цього хочуть», – сказала Лубрані.

За її словами, гуманітарну допомогу українцям надають близько 300 організацій, з них майже 200 – це українські громадські організації. Вона також, які допомагають мешканцям різних регіонів. Із 24 лютого ООН разом із гуманітарними партнерами надали допомогу понад 9 млн людей в усіх регіонах України, майже 2 млн отримали грошову допомогу.