Російські окупанти не планують вилучати і ховати загиблих внаслідок бомбардування

У тимчасово захопленому Маріуполі під завалами будинку знайдено ще понад сто тіл загиблих від російського бомбардування. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Нові сумні знахідки. Під час обстеження будівель у Лівобережному районі в будинку з влучанням авіабомби на перехресті пр. Перемоги та вул. Меотиди знайдено понад 100 тіл загиблих від бомбардування», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що окупанти не планують вилучення і поховання тіл.

Нагадаємо, що російська агресія спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Місто практично зруйноване обстрілами російських загарбників: знищено понад 95% всіх споруд, зокрема 1356 багатоповерхових будинків. Місто зараз без нормального енерго-, водо- та газопостачання.

Маріупольський міський голова заявляв, що від початку російського вторгнення у місті загинули близько 22 тис. мирних жителів. Нині у тимчасово захопленому місті залишаються близько 100 тис. жителів.

Сьогодні також заявилася інформація, що російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто. Для цього розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт. Таким чином, росіяни вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.