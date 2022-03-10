Захід розглядає п'ять основних сценаріїв закінчення війни Росії та України. Про це кажуть провідні голландські військові експерти, пише ZN.ua.

Варіант швидкого завершення вони називають малоймовірним, перш за все через «нереалістичні вимоги Росії, яка досі вважає, що може переламати хід війни».

Найбільш ймовірним вважається варіант довгого конфлікту, який триватиме кілька місяців, залежно від опору українського народу. Причому прискорити завершення такого сценарію може погана логістика РФ, тобто постачання продовольства та боєприпасів. За словами експертів, чим довше триватиме війна, тим більше внутрішніх проблем вона створить у Росії.

Ще одним не надто реалістичним сценарієм називають революцію в Росії – через жорсткі репресії і досить високий рівень підтримки Путіна. Експерти вважають більш ймовірним сценарієм застосування тактичного ядерного удару, хоча погоджуються, що це призведе до серйозної ескалації ситуації. Проте цей варіант можливий перш за все для психологічного тиску, щоб змусити Україну скласти зброю. Наприклад, бомба може бути скинута у віддаленому районі, як попередження та демонстрація.

Міжнародне втручання наразі обмежується постачанням зброї та санкціями, але експерти кажуть, що варіант із прямим зіткненням Заходу та РФ не можна виключати.

Своєю чергою Дженіс Гросс Стайн, директорка Школи глобальних відносин і державної політики Манка в Університеті Торонто, вважає, що Захід має дві мети, яких не вдається досягти.

«Західні політичні лідери мають дві конкуруючі цілі: допомогти Україні пережити жорстоку та криваву російську військову агресію та запобігти повномасштабній війні між Росією та НАТО. Неможливість досягти обох цілей і є основною причиною відмови західних партнерів від закриття неба над Україною. Це, зокрема, блокує і постачання зброї та військової техніки в Україну. Водночас інші шляхи врегулювання (санкції та переговори) не дають бажаних результатів», – заявила Стайн.

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