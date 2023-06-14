Європейський парламент назвав підрив Каховської ГЕС, який стався вночі 6 червня, воєнним злочином Росії. Про це йдеться у прес-релізі Європарламенту за підсумками пленарного засідання в середу, 14 червня.

Під час сесії євродепутати окреслили свої очікування від саміту ЄС 29-30 червня, зокрема, на тлі останніх подій в Україні.

«Депутати Європарламенту засудили руйнування української греблі в Новій Каховці – останній воєнний злочин, скоєний Росією, який повинен мати наслідки», – сказано в заяві.

У зв’язку з цим, депутати Європарламенту закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та спрямувати мільярди заморожених активів російських олігархів на відновлення України.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС уночі 6 червня, унаслідок чого десятки населених пунктів на Херсонщині та Миколаївщині виявилися підтопленими. Станція відновленню не підлягає.

Підрив ГЕС призвів до мору риби і проблем з водою на Херсонщині, Миколаївщині, а також Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. В ООН вже спрогнозували, що внаслідок цих дій у світі подорожчають продукти харчування, а проблеми з водою призведуть до зростання захворюваності серед місцевого населення.