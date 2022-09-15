У Європарламенті наголосили, що Україна отримує ці гроші «на дуже вигідних умовах»

Європейський парламент У четвер, 15 вересня, підтримав надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро, повідомила прес-служба Європарламенту після пленарного засідання депутатів у Страсбурзі.

«Кредит у розмірі 5 млрд євро є другою частиною загального пакету допомоги у розмірі 9 млрд євро і надає значне полегшення для українського бюджету в умовах російської агресії», – йдеться в повідомленні.

У Європарламенті нагадали, що перший мільярд євро із цього траншу Україна отримала раніше. Також там наголосили, що цей кредит Єврокомісія надає уряду України «на дуже вигідних умовах».

У повідомленні констатується, що потреби України в зовнішньому фінансуванні стрімко зросли через російське вторгнення. Окрім величезної шкоди, завданої дорогам, мостам, заводам, будинкам, лікарням та іншій фізичній інфраструктурі, країна також втратила доступ до міжнародних фінансових ринків.

Як пояснили в Європарламенті, макрофінансова допомога – це надзвичайний ресурс, що надається на дуже вигідних умовах країнам-сусідам ЄС, які намагаються оплатити свої рахунки. Загальна сума таких пільгових кредитів від ЄС для України з початку війни може скласти понад 10 мільярдів євро, якщо буде підтверджено весь пакет.

Водночас там наголосили, що Передумовою надання допомоги є дотримання Україною ефективних демократичних механізмів попри концентрацію влади в руках виконавчої гілки.

Рішення про виділення цього кредиту набуде чинності наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.